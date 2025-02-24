الاحتلال دمر 137مدرسة وجامعة وأعدم 150 عالما بغزة

وثق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، تدمير جيش الاحتلال، منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023، 137 مدرسة، وجامعة، وإعدام 150 عالما في محافظات القطاع.

وبحسب مدير المكتب حرم الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة حرب الإبادة الجماعية والعدوان المتواصل على القطاع 785,000 طالب وطالبة من التعليم من جيل الطفولة المبكرة ومختلف المرحلة التعليمية والجامعية.

وأكد د. إسماعيل الثوابتة تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي وبشكل ممنهج على قصف منشآت جهاز التربية والتعليم والمؤسسات الجامعية والأكاديمية في قطاع غزة، ما تسبب بتدمير كلي لمئات المدارس والكليات والجامعات، إضافة إلى استشهاد عشرات آلاف الطلبة والكوادر التعليمية والمحاضرين الجامعيين والعلماء.

حرب إبادة

وقال الثوابتة، إنه على مدار حرب الإبادة الجماعية التي استمرت 470 يوما على قطاع غزة، دمر الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي 137 مدرسة وجامعة.

وبحسب رصد وتوثيق الإعلامي الحكومي التي أتى نشرها بالتزامن مع افتتاح العام الدراسي بقطاع غزة بشكل استثنائي، دمر الاحتلال بشكل جزئي 357 مدرسة وجامعة في القطاع.

أما فيما يتعلق في عدد الضحايا من الطلبة، أظهرت البيانات أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال الحرب 12,800 طالب وطالبة، بينما 760 معلما وموظفا تربويا في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب، وكذلك 150 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا وباحثاً أعدمهم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين