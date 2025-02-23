في يوم وداعهما... حماس تستذكر مواقف نصر اللَّه وصفي الدِّين الدَّاعمة لفلسطين

متابعة/ فلسطين أون لاين

جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس تعازيها إلى الشعب اللبناني وعموم الأمة العربية والإسلامية، في وداع الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "في يوم الوداع الكبير للشهيدين القائدين: السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، نترحم على أرواحهما الطاهرة، ونستذكر مواقفهما الصلبة والداعمة لفلسطين، وشهادتهما العظيمة على طريق القدس".

وأضاف البيان، "ونحن نودّع الشهيدين الكبيرين، الأمينين العامَّين لحزب الله؛ الشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد السيد هاشم صفي الدين، نُجدّد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعازينا الحارّة للشعب اللبناني الشقيق، ولعموم أمتنا العربية والإسلامية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يُلهم ذويهما وإخوانهما في قيادة المقاومة الإسلامية، وجمهور المقاومة في كل مكان؛ الصبر والسلوان".

واستحضرت الحركة، المواقف البطولية والمشرّفة للشهيد السيد حسن نصر الله، وتبنّيه المبدئي والصلب لقضية فلسطين، وإصراره على تشكيل جبهة الإسناد مع شعبنا في قطاع غزة في وجه العدوان الصهيوني الوحشي، وحرب الإبادة، وتحدّيه لتهديدات الاحتلال الفاشي، حتى قضى شهيداً كما تمنّى، دفاعاً عن كرامة أمته، وعلى طريق تحرير القدس.

وأكدت الحركة، في ختام بيانها، أن جرائم الاحتلال وعمليات الاغتيال الجبانة بحقّ قادة المقاومة في فلسطين ولبنان وكل مكان؛ لن تُوقف مسيرتنا المباركة، ولن تزيدنا إلا إصراراً على المضيّ على طريق القادة الشهداء، حتى اقتلاع هذا الاحتلال البغيض الذي يهدّد المنطقة بأسرها، واستعادة أرضنا ومقدساتنا وتطهيرها من دنس الصهاينة الغاصبين.

وشيّع آلاف المشاركين الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتيلا بغارات إسرائيلية مدمّرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت شنّت فيه الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على محيط بلدات جنوبي لبنان.

ويشكل التشييع أولَ حدث جماهيري لحزب الله منذ المواجهة المفتوحة بين الحزب والاحتلال الإسرائيلي التي انتهت بوقف لإطلاق النار.

وتعهد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، بمواصلة نهج سلفه حسن نصر الله، واستهل خطابه بالقول "أخاطبكم باسم نصر الله"، مضيفاً "أفتقدك يا سيدي ويفتقدك كل المحبين".

وأكد في كلمته في التشييع أن دعم حزب الله لغزة هو جزء من إيمانه بتحرير فلسطين.

واغتالت إسرائيل نصر الله يوم 27 سبتمبر/أيلول 2024 بسلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.