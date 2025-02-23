الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وينشر قناصة في قباطية

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم 34 على التوالي، ما أدى لاستشهاد 28 مواطنا أحدهم برصاص أجهزة أمن السلطة، وإصابة واعتقال العشرات، وسط دمار واسع في البنية التحتية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وجرفت شوارعها، ودمرت البنية التحتية فيها، كما قطعت الطريق الواصل الى مدينة جنين عند مدخل البلدة، ونشرت القناصة على أسطح البنايات، بعد مداهمة منازل المواطنين، واستجوابهم.

وكانت مديرية تربية قباطية قد حولت دوام المدارس إلى دوام المهام في كل مدارس قباطية، وقرية مثلث الشهداء.

وعزل الاحتلال الاسرائيلي منازل المواطنين غرب مخيم جنين، بأسلاك شائكة، بعد اجبارهم على إخلائها. كما ددفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من حاجز الجلمة العسكري برفقة جرافات الى مدينة ومداخل المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة بنايات ومنازل في البلدة وفتشتها واستجوبت سكانها، وأغلقت دوار الشهداء عند مدخل البلدة وجزء من شارع جنين نابلس.

ويتكشف الدمار الواسع والكبير الذي خلفته جرافات الاحتلال في داخل احياء المخيم، حيث دمر الاحتلال منازل المواطنين وممتلكاتهم وغير معالم وجغرافية المخيم بشكل كبير، وفتح طرقا وشوارع في بعض الحارات، كما وسع شوارع في حارات أخرى.

وانتشرت فرق المشاة من جنود الاحتلال في عدة مناطق من مخيم جنين، بالقرب من دوار شيرين ابو عاقلة، وطلعة الغبز، والمخيم الجديد.

وهجرت قوات الاحتلال بشكل قسري أكثر من 40 ألف مواطن ودمرت مئات المنازل، وجرفت الشوارع والبنى التحتية، مخلفة دمارا واسعا.

ومنذ بدء العدوان، يواصل الاحتلال الاستيلاء على عدد من منازل المواطنين، وتحويلها لثكنات عسكرية، خاصة في البنايات القريبة والمطلة على مخيم جنين، فيما يواجه سكان المنازل والبنايات القريبة منها صعوبة في الدخول، والخروج، والحركة، بسبب تواجد القناصة بشكل دائم، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.

ووفق مصادر في بلدية جنين ومركز خدمات مخيم جنين، هدم جيش الاحتلال قرابة 120 منزلاً بشكل كامل، اضافة الى هدم العشرات منها، بشكل جزئي، بجانب الممتلكات.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المعتقلين في جنين وصل الى قرابة 160 معتقلا، حيث يستمر الاحتلال في شن حملة اعتقالات واسعة من المدنية، وبقية البلدات والقرى في المحافظة، وبشكل شبه يومي.

وفي 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على مدينة جنين ومخيمها، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى والمعتقلين، وامتد لاحقا إلى طولكرم وطوباس.

المصدر / فلسطين أون لاين