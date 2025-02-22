القيادي جبارين: المقاومة لم تفقد أوراقها وقادرة على إلزام الاحتلال بالاتفاق

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، أن المقاومة لم تفقد أوراقها مع الاحتلال، وقادرة على إلزامه بالاتفاق.

وقال رئيس مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بالحركة: "الضفة لديها مخزون مقاومة قادر على إلحاق الهزيمة بالاحتلال، رغم حجم جرائمه"، مضيفا أننا "نقول للعدو إن شعبنا سيواصل المقاومة في الضفة وفي غيرها".

وتابع جبارين: "نسعى مع الوسطاء في قطر ومصر إلى حل القضايا العالقة"، مضيفا أن مصلحة نتنياهو في استمرار الحرب، لأن البديل هو ذهابه إلى المحكمة.

وأشار إلى أن حركة حماس أبلغت الوسطاء والعالم، أنها جاهزة للمرحلة الثانية من الاتفاق، موضحا أننا "اقترحنا من البداية أن يكون التبادل دفعة واحدة، لكن نتنياهو هو من يماطل".

ونوه إلى أن "العدو لن يجد أي وسيط أو ضامن لاحقا، في حال خالف الاتفاق ورفض تسليم أسرانا"، مطالبا الوسطاء والضامنين بالضغط على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق.

وأردف جبارين: "نريد تحقيق أهداف شعبنا لا تحقيق أهداف حركة حماس"، مشددا على أن "هناك اتفاق نتفاوض عليه منذ 15 شهرا جوهره وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة".

ولفت إلى أنه إذا أراد الاحتلال إنجاز التبادل دفعة واحدة فنحن جاهزون، مبينا أنه "حتى اللحظات الأخيرة يصر العدو على التنكيل بأسرانا قبل الإفراج عنهم".

وذكر جبارين أن "المقاومة تعامل أسرى العدو بمستوى غير مسبوق من الإنسانية وهو يقابله بوحشية"، مضيفا أننا "سنطارد الفاشيين الذين عذبوا أسرانا وقتلوا عشرات منهم".

وفي وقت سابق، قال مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس ناهد الفاخوري، إنه حدث تأخير وتجاوزات من قبل الاحتلال بخصوص الإفراج عن الأسرى.

وأضاف الفاخوري، أن الاحتلال اعتدى على الأسرى قبيل الإفراج عنهم، كما يحاول التلاعب ببعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنه، مشددا على أن المقاومة على استعداد للإفراج عن جميع الأسرى مقابل كل الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح الفاخوري، أن الاحتلال سيفرج عن 445 أسيراً ممن اعتقلهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، كما سيجري الإفراج عن 41 أسيراً من معتقلي صفقة شاليط.

وأشار الفاخوري، إلى أن الاحتلال سيفرج اليوم أيضاً عن 97 أسيراً وسيبعدون بشكل أولي إلى مصر.

ومقابل 6 أسرى إسرائيليين أحياء و4 جثث تحرر المقاومة اليوم 620 أسيرا فلسطينياً بينهم 50 من أصحاب المؤبدات، و60 من أصحاب الأحكام العالية، و14 من محرري وفاء الأحرار المًعاد اعتقالهم، و445 من أسرى قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، و24 طفل وامرأة من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

المصدر / فلسطين أون لاين