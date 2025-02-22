نتنياهو من التأزيم إلى التراجع

لو لم يحسم دونالد ترامب آمره، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل 20 كانون الثاني/يناير 2025، أي قبل تسلمه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لما خضع نتنياهو لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 2025، مُكرها، بل وانفه راغم.

منذ تسلم ترامب الرئاسة الأمريكية، ونتنياهو غير قادر على أن يخطو خطوة واحدة، إلا بموافقة ترامب، مما يعني أن زمان الرئيس الأمريكي جو بايدن ولّى، وذلك بعد تماهيه الإجرامي مع نتنياهو في حرب الإبادة ضد غزة، حتى لو كان عنده رأي آخر في مصلحة نتنياهو ومصلحة الكيان الصهيوني؛ أي كانت العلاقة علاقة تبعية، ذليلة لبايدن، وراء نتنياهو، وقد ألحقت تدميرا لسمعة أمريكا وهي تغطي حرب الإبادة. وهو ما يسمح بالقول، بأن ما من رئيس أمريكي، كان ضعيفا أمام رئيس حكومة صهيونية، كما حال جو بايدن إزاء نتنياهو.

على الرغم من العلاقة العضوية التي تربط الكيان الصهيوني بأمريكا، إلّا أن من الطبيعي أن تتخذ تلك العلاقة، سمة التبعية لأمريكا، من خلال ما تقدّمه الولايات المتحدة الأمريكية من دعم سياسي ومالي وعسكري للكيان الصهيوني، أو قل من خلال الدور العالمي لأمريكا، الدولة الكبرى التي احتلت موقع الرقم 1 ما بين الدول الكبرى.

ولهذا، كان من الطبيعي انتهاء الحالة الشاذة التي اتسّمت بتبعية بايدن لنتنياهو، مع حلول رئاسة ترامب مكان بايدن. وأضف ما يتسّم به ترامب من شخصية طاغية في علاقاتها المختلفة.

كان من المفترض أن يواصل نتنياهو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بعد انتهاء المرحلة الأولى، كما فعل، خضوعا لرغبة ترامب، إلّا أنه راح يناور لعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية، بل العودة إلى الحرب، إن أمكن، ضد المقاومة والشعب في قطاع غزة وقد شجعه ما تمتع به من استقبال في أثناء زيارته لترامب، ولا سيما تبنيه المتهافت الأعمى لمشروع ترامب، بتهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا" بعد "تملّك" أرضه من قِبَل الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن نتنياهو، سرعان ما اصطدم برغبة ترامب التي عبّر عنها ممثله ستيف ويتكوف، لمتابعة إتمام تحرير كل "المختطفين" الأسرى لدى حماس؛ أي عدم عرقلة التفاوض لإنجاز المرحلة الثانية، من اتفاق وقف إطلاق النار، كما تضمنتها بنود الاتفاق، بخطوطها العريضة؛ الأمر الذي أدخل نتنياهو في مأزق شديد، وهو العاجز عن تحدّي إرادة ترامب، من جهة، والمأزوم في وضعه الداخلي، ومع حلفائه في الحكومة، من جهة ثانية.

طبعا، نتنياهو سيظل يحاول، بكل سبيل، تعطيل المضيّ إلى المرحلة الثانية، حتى لو تعرّض لأشدّ الحرج مع أسر الأسرى، التي ترى بالعودة إلى الحرب تهديدا لمن تبقى منهم، بالموت المؤكد.

إن الراجح هو تراجع نتنياهو عن عناده؛ فالكيان الصهيوني أصبح في هذه المرحلة في أشدّ حالات التبعية لأمريكا، والضعف كذلك.