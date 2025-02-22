حماس: مستمرّون في استكمال عمليات التَّبادل وإلزام الاحتلال بتتفيذ ما تبقَّى من الاتفاق

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، إنّ عملية تبادل الأسرى السابعة تأتي في إطار عمليات التبادل التي صنعتها المقاومة وأجبرت الاحتلال عليها.

وأوضح القانوع في تصريحات صحفية،، أنه مضى 33 يوماً من المرحلة الأولى دون أن يستكمل الاحتلال تنفيذ كامل بنود الاتفاق فيها، مشيرًا إلى أنّ الوضع في غزة كارثي وهو ما يتطلب ضغط الوسطاء على الاحتلال تنفيذ البروتوكول الإنساني وإمداد شعبنا بمستلزمات الايواء والإغاثة.

وأكد، أنّ المقاومة مستمرة في استكمال عمليات التبادل وإلزام الاحتلال بتتفيذ ما تبقى من الاتفاق.

وشدّد على أنّ الحركة جاهزة لإتمام عملية تبادل واسعة وكاملة رزمة واحدة تستند على وقف نهائي للحرب وانسحاب الاحتلال وإعمار قطاع غزة.

وأشار القانوع إلى أنَّ ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني .

وأوضح، أنه مضى 33 يوماً من المرحلة الأولى دون أن يستكمل الاحتلال تنفيذ كامل بنود الاتفاق فيها.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.



المصدر / فلسطين أون لاين