مخابرات الاحتلال تمنع عائلات أسرى مبعدين من السَّفر لاستقبالهم في مصر

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تمنع عددًا من ذوي الأسرى المبعدين المقرر الإفراج عنهم غدًا السبت، من السفر إلى مصر لاستقبال ذويهم.

وقال المكتب في بيان صحافي، إن "مخابرات الاحتلال تمنع زوجة عميد الأسرى الأسير القائد نائل البرغوثي (أبو النور) من السفر حيث كانت متوجهة إلى مصر لاستقبال زوجها الذى سيفرج عنه غدا في صفقة طوفان الأحرار".

كما وأضاف، أن مخابرات الاحتلال تمنع عائلة الأسير أشرف خليل حسين أبو الرُّب من السفر للقاء نجلهم المبعد إلى مصر".

ويذكر أن الأسيرين نائل البرغوثي وأشرف أبو الرُّب، من الأسرى المبعدين عن فلسطين، وتقيم عائلتاهما في الضفة الغربية المحتلة والمقرر الإفراج عنهما السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى.

وظهر اليوم، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم الجمعة، أسماء ستة محتجزين إسرائيليين ستفرج عنهم الكتائب يوم غد السبت، ضمن الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة، وذلك بعد تسليم الحركة الاحتلال، أمس الخميس، جثث أربعة محتجزين.

وقالت كتائب القسام: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: إيليا ميمون إسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد". ويأتي الإعلان بعيد بروز أزمة جديدة على خط عملية التبادل، مع إعلان جيش الاحتلال أنّ إحدى الجثث الأربع التي تسلّمها من حركة حماس، أمس الخميس، مجهولة الهوية، وليست إسرائيلية.

إلى ذلك، أعلن مكتب إعلام الأسرى أنه "بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم الإفراج، غداً السبت، وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 50 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و60 أسيراً من الأحكام العالية، و47 أسيراً من أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم، و445 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر".

من المقرر أن تشمل الدفعة السابعة من تبادل الأسرى المقررة بعد غد السبت إطلاق سراح عدد من المحكومين الفلسطينيين بالمؤبدات والسجن مدى الحياة، وقد أمضى بعضهم أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.