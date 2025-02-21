قيادي بحماس: الحركة تستعد للمرحلة الثانية ونحقق بشأن "جثمان الأسيرة بيباس"

غزة/ فلسطين أون لاين

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة استكملت استعداداتها التفاوضية للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدًا رفض أي تلكؤ من قبل الاحتلال أو محاولة للتهرب من المسؤوليات.

وقال النونو، في تصريحات صحافية، "لقد أعلنا قبل قليل أسماء الأسرى الستة الذين سيطلق سراحهم غداً، وبالتالي بالنسبة لنا العملية مستمرة، وإن كان هناك خطأ معين، فهو ناتج عن نقص الإمكانيات، واستشهاد المجموعة الآسرة، واختلاط الجثامين ببعضها بعضًا".

وأضاف، "أي تلكؤ من قبل الاحتلال أو محاولة للتهرب من المسؤوليات مرفوضة تمامًا، واليوم ما نشهده هو نموذج بسيط لما تسبب به قصف الاحتلال، وهذا ما أكدناه منذ بداية الحرب، فالاحتلال يخدع مواطنيه، ونتنياهو لا يريد استرجاع الأسرى".

وأشار النونو إلى، أن الاحتلال يقوم بممارسات ممنهجة، سواء في تطبيق البروتوكول الإنساني، أو إدخال المواد اللازمة، أو في ملف الأسرى، أو حتى فيما يتعلق بعودة النازحين من الجنوب، وهو يتلكأ في كل هذه القضايا بهدف إنهاء الاتفاق وتحميل حماس مسؤوليته.

وقال إن جل ما يتمناه نتنياهو اليوم هو انهيار الاتفاق وعدم الالتزام به، ولذلك يجب أن يكون هناك تحرك دولي واضح لضمان استمراريته، لأن الاحتلال يسعى بكل الطرق إلى إفشاله وإلقاء اللوم علينا لتبرير تنصله من التزاماته.

وفيما يتعلق بأزمة جثمان الأسيرة بيباس، قال القيادي إن جيش الاحتلال قصف منطقة سكنية وهو يدرك أن هناك ربما عائلة أو مجموعة من المدنيين الأسرى في هذا المكان، وهذا هو حال الأسر الفلسطينية، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين واختلطت رفاتهم ببعضهم بعضا.

وأكد، أن من يتحمل هذه المسؤولية هو من ارتكب هذه المجازر، فالاحتلال دمر لنا كل إمكانيات المشافي، حتى إنه دمر المواد التي تستخدم لرفع الأنقاض واستخراج الجثامين، وربما يؤثر هذا مستقبلاً على إمكانية المرحلة الثالثة من الاتفاق.

وأضاف، "نحن نقول بوضوح إننا نريد الآلات والمعدات اللازمة لاستخراج جثامين الشهداء الفلسطينيين وكذلك جثامين الأسرى الذين قُتلوا، كما نريد المعدات اللازمة لفحص الحمض النووي لمعرفة هوية الجثامين؛ التي دمر الاحتلال إمكانيات فحصها".

ووختم بالقول: "من الضروري معرفة كافة التفاصيل، خصوصاً أن المجموعة الآسرة قد استشهدت، والذين كانوا في الأسر قد قتلوا جميعاً، وهذه عملية يجري الاستفسار عنها والتحقيق في تفاصيلها، لكن لا يجب أن يزايد نتنياهو أو حكومته على جديتنا".