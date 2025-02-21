حماس تردُّ على مزاعم الاحتلال بشأن جثمان الأسيرة "بيباس"

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنها "تستغرب الضَّجة التي يثيرها الاحتلال في أعقاب ادعائه بأن جثمان الأسيرة شيري بيباس لا يتطابق مع فحص الـ DNA".

وأكدت حماس في تصريح صحفي، أنها ترفض التهديدات التي أطلقها بنيامين نتنياهو في إطار محاولاته لتجميل صورته أمام المجتمع الصهيوني، وفي سياق الخلافات الداخلية الإسرائيلية.

وشددت على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات الاتفاق على كافة المستويات.

وأضافت "نحن في حركة حماس نؤكد جديتنا والتزامنا الكامل بجميع التزاماتنا، وقد أثبتنا ذلك من خلال سلوكنا خلال الأيام الماضية. فلا مصلحة لنا في عدم الالتزام أو الاحتفاظ بأي جثامين لدينا".

وأوضحت حماس أنها تلقَّت من الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال، مؤكدةً أنها "ستقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وستعلن عن النتائج بوضوح".

وأشارت إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجًا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين.

وذكرت حماس، أنها ستُعلم الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق، داعيةً في الوقت ذاته إلى إعادة الجثمان الذي يدَّعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية قُتلت أثناء القصف الصهيوني.

وأمس الخميس، سلَّمت المقاومة الفلسطينية، جثامين أربعة أسرى صهاينة للصَّليب الأحمر في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزّة.

وحرصت المقاومة على مراعاة حرمة الموتى وعائلاتهم، ووضعت جثامينهم في أربعة توابيت، قبل تسليمهم للصليب الأحمر. ووضعت المقاومة إلى جانب التوابيت مجسمات لصواريخ كتب عليها (من صنع أمريكي) في إشارة إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الإبادة الجماعية والقصف الإسرائيلي الذي قتل عدداً من أسرى الاحتلال.

ومن جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن جيش العدو الصهيوني قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم، و حكومة الاحتلال النازية تتحمّل المسؤولية الكاملة بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارًا.

المصدر / فلسطين أون لاين