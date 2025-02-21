"تعزيزاتٌ عسكرية وتخريبٌ للبنية التَّحتيَّة".. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين وطولكرم

وسَّعت قوَّات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها الواسع على مدينتي جنين وطولكرم وسط تعزيزات عسكرية، مترافقة مع تدمير وتخريب في منازل وممتلكات المواطنين.

وأعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الجمعة، استشهاد المواطن أحمد رياض أحمد عواد، متأثراً بجروحه الخطيرة، إثر صدم آلية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي لمركبته بمدينة طولكرم.

وأمس الخميس، أصيب عواد وزوجته بجروح، إثر صدم آلية عسكرية كانت تسير بسرعة كبيرة عكس اتجاه السير في شارع نابلس مقابل مخيم طولكرم، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وأعلن الأطباء لاحقًا عن استشهاده.

وباستشهاد عواد يرتفع عدد شهداء طولكرم ومخيميها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 26 يوما، إلى 12 شهيدا بينهم طفل (7 أعوام) ومواطنتان إحداهما حامل في الشهر الثامن.

ودفعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية صوب المدينة ومخيميها، ونشرت آلياتها والجنود في الشوارع والأحياء، تركزت في شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، وأعاقت حركة تنقل المركبات والمواطنين، وأوقفتهم وأخضعتهم للتفتيش والتحقيق.

كما واصلت قوات الاحتلال حملة مداهماتها للمنازل في مخيم نور شمس، وتفتيشها وتخريب محتوياتها والتحقيق مع سكانها بعد احتجازهم لساعات.

﻿وفي مخيم طولكرم، هدمت جرافات الاحتلال أكثر من 14 منزلًا على مدار يومين، مخلفة الأنقاض والركام، في إطار حملة التصعيد التي تستهدف المخيم منذ 26 يومًا.

وفي جنين، يواصل الاحتلال لليوم الـ33 عدوانه على المدينة ومخيمها، كما منع آلاف الفلسطينيين من سكان المخيم من العودة إلى منازلهم.

وقد دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين معززة بجرافات، فيما تنفذ جرافاته عملية هدم منازل فلسطينية لشق طرقات وسط المخيم.

ومن جهتها، أوضحت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، أن المدينة شهدت أحداثاً ميدانية متعددة خلال الساعات الماضية، كان أبرزها إصابة سيدة فلسطينية تبلغ من العمر (50) عاماً برصاص الاحتلال في الصدر والبطن، بالقرب من دوار العودة عند المدخل الغربي لمخيم جنين، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومنعت قوات الاحتلال النازحين من الدخول الى المخيم بعد أن تم التنسيق بين الارتباط الفلسطيني والاحتلال بالسماح لهم بالوصول إلى منازلهم لجمع مقتنياتهم وممتلكاتهم، كما اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان أثناء محاولتهم العودة الى منازلهم في مخيم جنين.

في ذات الوقت تواصل أجهزة السلطة تكثيف نشاطاتها في مدينة جنين وقراها، وتنفذ عمليات مداهمة وملاحقة للشبان والمطاردين، في خطوة منها لمساندة جيش الاحتلال في القضاء على المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين