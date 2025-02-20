حماس تنعى شهداء طوباس وتدعو لمواصلة المقاومة وإفشال مخطَّطات الاحتلال

نعتْ حركة المقاومة الإسلامية حماس شهداء طوباس الذين ارتقوا في اشتباك مع قوات الاحتلال بعد رفضهم الاستسلام للعدو إثر حصار لأحد المنازل في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية.

وأكدت حماس في بيان صحفي، أن اغتيال المقاومين لن يزيد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية إلا تمسكا وإصرارا على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير.

وقالت، إن "تزامن عملية الاغتيال في مخيم الفارعة، مع الحملة الأمنية التي نفذتها أجهزة أمن السلطة واعتقلت خلالها عدداً من المقاومين في طوباس واعتدت على أحدهم بالضرب والتنكيل، يؤكد خطورة ما وصلت إليه جريمة التعاون الأمني بين الاحتلال والسلطة التي تجرأت على الدم الفلسطيني".

وأشارت إلى أنّ تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، وتكثيف عمليات التدمير والقتل، دليل على نهج الاحتلال الفاشي والدموي بحق شعبنا وأرضنا، واستمرار محاولاته البائسة لإيقاف مد المقاومة المتصاعد بالضفة الغربية.

ودعت حماس أبناء شعبنا في الضفة للوقوف صفاً واحدا في وجه كل المؤامرات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وأن يكونوا حاضنة لأبنائهم المقاومين في كل مكان.

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت مصادر محلية، استشهاد ثلاثة مقاومين، داخل منزل حاصره جيش الاحتلال في مخيم الفارعة.

وقالت مصادر فلسطينية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت جثامين شهداء من المنزل الذي حاصرته في مخيم الفارعة جنوب طوباس".

وذكرت المصادر، أن الشهداء الثلاثة هم: الشهيد المشتبك يوسف التايه، محمد خليل برية، ويوسف الأسمر، ارتقوا خلال اشتباكٍ مسلح مع قوات الاحتلال بعد محاصرة منزل داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس.

المصدر / فلسطين أون لاين