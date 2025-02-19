أبو عبيدة يعلن تفاصيل تسليم جثامين أسرى إسرائيليين غدًا الخميس

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، اليوم الأربعاء، أنه سيتم غداً الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وقال أبو عبيدة، في تصريح صحافي، مساء اليوم الأربعاء، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سيتم غداً الخميس الموافق 20-02-2025م تسليم جثامين عائلة "بيباس" وجثمان الأسير "عوديد ليفشتس" والذين كانوا جميعاً على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل متعمد".

ويوم أمس، أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، أن الحركة قررت تسليم ستة أسرى إسرائيليين أحياء السبت المقبل، وأربعة جثث الخميس المقبل، ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الحية في تصريحات مصورة عبر قناة "الأقصى" الفضائية، إن "حماس قررت تسليم 4 جثامين من أسرى الاحتلال يوم الخميس، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات الاتفاق".

وأضاف أننا "سنفرج عن جثامين عائلة بيباس على أن يفرج الاحتلال يوم السبت عمن يقابلهم من أسرانا وفق الاتفاق".

كما أوضح، أنه سيتم الإفراج أيضا عن 6 أحياء من أسرى الاحتلال يوم السبت، ومنهم هشام السيد وفيرا مانغيستو مقابل أسرى فلسطينيين، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال تسليم باقي الجثامين في الأسبوع السادس من تنفيذ الاتفاق.

يتبع..