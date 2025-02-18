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"تعتزم زيارة مراكش والمُشاركة في مؤتمر"

"قادة الإجرام غير مرحَّب بهم في المغرب".. دعوى قضائية ضد وزيرة المواصلات "الإسرائيلية"

18 فبراير 2025 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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"قادة الإجرام غير مرحَّب بهم في المغرب".. دعوى قضائية ضد وزيرة المواصلات "الإسرائيلية"

قدّم محامون مغاربة، شكوى قضائية إلى محكمة محلية ضد وزيرة المواصلات "الإسرائيلية" ميري ريغيف، التي تزور المغرب اليوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي.

وقال عبد الحفيظ السريتي المنسق العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، "إنه تم رفع دعوى قضائية من طرف محامين مغاربة ضد هذه المسؤولة، خاصة أن الشعب المغربي يرفض زيارة قادة الإجرام الإسرائيلي".

وأضاف السريتي في تصريح صحفي: "على المسؤولين منعها من دخول البلاد لأن قادة إسرائيل متابعين من طرف محاكم دولية، والجنائية الدولية والعدل الدولية".

وبدوره، قال عزيز هناوي عضو "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، في تصريح صحفي، إن وزيرة المواصلات الإسرائيلية "ستأتي للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، المزمع عقده في مراكش (شمال) خلال الفترة الممتدة بين 18 و20 فبراير/ شباط الجاري".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى الإبادة الإسرائيلية الجماعية ضد الفلسطينيين، وبالنظر إلى التاريخ العسكري لهذه الوزيرة".

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #ميري ريغيف

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