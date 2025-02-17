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هيئة البث العبرية: نتنياهو يعتزم إقالة رئيس "الشاباك"

17 فبراير 2025 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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هيئة البث العبرية: نتنياهو يعتزم إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"

كشفت مصادر عبرية، أنّ رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو يريد إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

وقالت هيئة البث العبرية، إن نتنياهو يستعد لإنهاء ولاية بار، طالبًا منه  أن يَعرض خلال الأيام المقبلة استنتاجات التحقيقات التي أجراها الجهاز حول إخفاقات السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وأوضحت هيئة البث، أن نتنياهو يعتزم إقالة بار حال تقديم نتائج التحقيقات.

ويُذكر، أن العلاقة بين عائلة نتنياهو ورئيس جهاز «الشاباك» على مدى العامين الماضيين كانت متوترة، ويرجع ذلك جزئياً إلى مطالب الأسرة الأمنية، وما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وموقف بار، إلى جانب موقف كبار المسؤولين الأمنيين الآخرين، فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن إعادة الأسرى.

واعتبر مسؤولون سياسيون وأمنيون وعسكريون إسرائيليون أن هجوم 7 أكتوبر مثل إخفاقا سياسيا وعسكريا وأمنيا واستخباريا.

وفي حين لم يتحمل نتنياهو أي مسؤولية عن الهجوم فإنه يلقي بالمسؤولية على الجيش وأجهزة الاستخبارات.

وخلال الأشهر الماضية، شابت العلاقة بين نتنياهو وبار الكثير من الخلافات حول العديد من القضايا فيما تصاعدت الخلافات بينهما في الأسابيع الأخيرة.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #إقالة رئيس الشاباك

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