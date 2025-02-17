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جريمة جديدة بالداخل المحتل ترفع عدد الضحايا لـ 34 قتيلا منذ بداية العام

17 فبراير 2025 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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إحراق سيارة مشتبهة قرب عبلين، صباح اليوم

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت، صباح اليوم الإثنين، بالقرب من قرية عبلين في منطقة الجليل، شمالي البلاد، عن مقتل الفلسطيني سالم قسّوم.

ووصلت طّواقم طبية إلى المكان ووجدت رجلا فاقدًا للوعي وحالته حرجة، حيث حاولت تقديم الإسعافات اللازمة له، لكن تمّ إقرار وفاته في المكان".

وبهذه الجريمة ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل، منذ مطلع شباط/ فبراير الجاري ولغاية اليوم إلى 12 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 34 ضحية، من 20 مدينة وقرية.

ملابسات الجريمة

وزعمت شرطة الاحتلال أنها باشرت بالبحث عن المشتبه بهم في إطلاق النار، والتحقيق في ملابسات الجريمة.

ويستدل من العطيات والإحصاءات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم، ارتفع إلى 34 قتيلا، بينهم امرأتان، وثلاثة شبان برصاص الشرطة.

وفي العام الماضي 2024، ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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