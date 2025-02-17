الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخلَّلها اعتقالات واعتداءات.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمالي المدينة، وشنت حملة دهم واعتقال طالت عدداً من الشبان، عرف منهم: محمود جعارة ويونس الحليقاوي ونجله عمر وثائر حلايقة وأسامة الشامي وعمر كريم خميّس ورضا منير مقبل وشقيقه محمد.

كما انتشرت قوات الاحتلال في عدة محاور في مخيم العروب، واقتحمت منازل المواطنين وقامت بتكسير وتخريب محتوياتها.

ووثقت تسجيلات كاميرات المراقبة تعمد قوات الاحتلال بالاعتداء على مركبات المواطنين داخل المخيم.

كذلك اندلعت مواجهات في الحارة الشرقية من مخيم العروب، تخللها استهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الأسير المحرر في صفقة طوفان الأقصى، إياد البو وعائلته بعد اقتحام منزلهم في بلدة حلحول شمال الخليل، قبل اعتقال نجليه إسلام ومحمد.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو شخيدم، واعتدت على الطفل باسل أبو ظاهر بالضرب المبرح ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي المغير والمزرعة الغربية في رام الله، ودهمت عدداً من منازل المواطنين.

في نابلس، طالت الاقتحامات محيط مخيم العين، وحارة القيسارية في البلدة القديمة بنابلس، حيث صادرت قوات الاحتلال إحدى المركبات.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى ريان عديلي من منزله في قرية أوصرين جنوب نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات