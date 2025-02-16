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3 شهداء من عناصر الشرطة إثر غارة إسرائيلية شرق رفح

16 فبراير 2025 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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استشهد ثلاثة من أفراد الشرطة، صباح اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء انتشارهم لتأمين المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، استشهاد عنصرين من الشرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفتهم بمنطقة الشوكة شرقي رفح.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس بوصول شهيدين من عناصر الشرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة قبل أن تعلن استشهاده لاحقاً.

أدانت الداخلية الجريمة الإسرائيلية، مؤكدة أن عناصرها من الشرطة استهدفوا بشكل مباشر بينما كانوا يعملون ععلى تأمين المساعدات.

ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازاً مدنياً يقدم خدمات لحفظ أمن المواطنين وتنظيم شؤونهم اليومية.

في حين زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر الشرطة كانوا يتحركون باتجاه قواته المتمركزة في جنوب قطاع غزة.

ويوم أمس السبت، أصيب مواطنان جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي جرافة تعمل على إزالة الركام الذي خلفه القصف عدوان الاحتلال على بلدة المغراقة وسط قطااع غزة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 270 خرقًا بالقصف وإطلاق ما أدى إلى أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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