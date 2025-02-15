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لابيد يدعو لإعادة جميع الأسرى في أسرع وقت ويؤكد: الوقت ينفد

15 فبراير 2025 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، السبت، إن "الوقت ينفد، ويجب إعادة جميع الأسرى في أسرع وقت ممكن".

وجاءت دعوة لابيد عبر منصة إكس عقب وصول الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار إلى الأراضي الإسرائيلية.

وكتب لابيد: "الوقت ينفد"، مشددا على ضرورة إعادة جميع الأسرى في أسرع وقت ممكن.

وأفرجت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد عن ثلاثة من الأسرى لديها، وذلك في إطار الدفعة السابعة من اتفاق التبادل والذي بدأ عمليا في الـ 19 من يناير الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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