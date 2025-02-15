وصول الأسرى المحررين بصفقة طوفان الأحرار إلى رام الله

وصل عشرات الأسرى الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، إلى مدينة رام الله من معتقل عوفر بعد تحررهم ضمن الدفعة السادسة في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار.

ووصل الأسرى إلى قصر رام الله الثقافي بمدينة رام الله، رافعين شارة النصر في مشهد مهيب ووسط استقبال من مئات الجماهير الفلسطينية.

وبدت ملامح التعب والإرهاق واضحة على ملامح الأسرى، حيث سيخضعون لفحوصات طبية أولية من طواقم طبية تتبع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر.

وقال الهلال الأحمر، إن "طواقمه نقلت أربعة أسرى محررين من موقع الاستقبال في رام الله إلى المستشفى لصعوبة حالتهم الصحية".

ومن جهته، أكد الباحث رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن (35) أسيرًا من عمداء الأسرى من المقرر تحررهم اليوم ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأحرار.

وبيّن الأشقر أنه بإتمام الدفعة السادسة، يرتفع عدد عمداء الأسرى الذين تحرروا من سجون الاحتلال إلى (235) أسيرًا، جميعهم أمضوا أكثر من 20 عامًا داخل سجون الاحتلال، وغالبيتهم يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.

وأوضح الأشقر أن عمداء الأسرى الذين يتحررون اليوم كانوا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأقلهم أمضى 20 عامًا بشكل متواصل في سجون الاحتلال، أقدمهم الأسير "راسم فريد حسين" من طولكرم، وهو معتقل منذ نوفمبر 2001، حيث أمضى 24 عامًا داخل الأسر، وكان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأشار الأشقر إلى أن من بين المحررين في الدفعة السادسة الأسير "منصور محمد موقدة" من سلفيت، وهو من عمداء الأسرى، ويُعد أحد أصعب الحالات المرضية في سجون الاحتلال، اعتُقل قبل 23 عامًا، وأُصيب بأربع رصاصات عند اعتقاله عام 2002، استقرت إحداها في عاموده الفقري، مما تسبب في شلل نصفي، بينما سببت أخرى تهتكًا في الأمعاء والجهاز الهضمي، طوال فترة أسره، يتنقل على كرسي متحرك، ويستخدم أكياس إخراج البراز، وعانى من الإهمال الطبي المتعمد رغم صعوبة وضعه الصحي، ومن المقرر إبعاده خارج الوطن.

كذلك سيتحرر ضمن الدفعة السادسة ثلاثة أسرى أشقاء من عمداء الأسرى، سكان مخيم الدهيشة، وهم: موسى وخليل وابراهيم أحمد سراحنة، وجميعهم محكومون بالسجن المؤبد، ومعتقلون منذ عام 2002.

وبيّن الأشقر أن عدد عمداء الأسرى في سجون الاحتلال وصل قبل إتمام الصفقة إلى (543) أسيرًا، وبعد الإفراج عن (235) منهم خلال الدفعات الست، تبقى (308) أسرى، ومن المتوقع أن يتحرر عدد آخر منهم خلال الدفعات أو المراحل القادمة للصفقة التي ستستمر لعدة شهور، حيث تضع المقاومة أسماء هؤلاء الأسرى كأولوية للإفراج عنهم في الصفقة.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب إعلام الأسرى، عن أسماء الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ، ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، وذلك بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء 3 من الأسرى الصهاينة.

وأوضح المكتب أن هذه الدفعة تضم 36 أسيراً محكومًا بالسجن المؤبد، إلى جانب 333 أسيراً من أبناء قطاع غزة، الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2024، على خلفية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشار إلى أن هذا الإفراج يشكل محطة جديدة في مسار النضال الفلسطيني، ليؤكد أن الحرية حق لا يسقط بالتقادم، وأن إرادة الأسرى وشعبهم أقوى من قيود الاحتلال.

وصباح اليوم، سلَّمت المقاومة الفلسطينية، 3 أسرى صهاينة ضمن الدفعة السادسة في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى، للصَّليب الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين