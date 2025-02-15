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سرايا القدس تبثُُّ مشاهد للأسير الصُّهيوني توربانوف لحظة تسلُّمه قرار الإفراج عنه

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"مُردِّدًا: الحمدلله"

بالفيديو سرايا القدس تبثُُّ مشاهد للأسير الصُّهيوني توربانوف لحظة تسلُّمه قرار الإفراج عنه

15 فبراير 2025 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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سرايا القدس تبثُّ مشاهد للأسير الصُّهيوني توربانوف لحظة تسلُّمه قرار الإفراج عنه

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد توثّق لحظة تسلُّم الأسير الصهيوني ألكسندر توربانوف قرار الإفراج عنه ضمن الدفعة السادسة في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد، قراءة أحد مقاومي سرايا القدس خبر الإفراج عن الأسير تورباناف قائلًا، "إن المقاومة قرّرت إطلاق سراحك ضمن الصفقة"، ليعبّر الأسير الصهيوني عن فرحته مُردِّدًا : "الحمدلله".

وأمس الجمعة، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المقرر الإفراج عنهم في الدُّفعة السادسة ضمن المرحلة الأولى في صفقة "طوفان الأقصى".

وقال أبو عبيدة في تغريدةٍ عبر قناته على تيليجرام، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم السبت الموافق 15-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: 1- ساشا الكسندر تروبنوف 2- ساغي ديكل حن 3- يائير هورن

والسبت الماضي، سلّمت كتائب القسام 3 أسرى "إسرائيليين" في قطاع غزة للصَّليب الأحمر، ضمن الدفعة الخامسة في صفقة طوفان الأحرار.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" و"إسرائيل"، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #سرايا القدس #أسرى الاحتلال #طوفان الأقصى

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