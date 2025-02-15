3 شهداء في نور شمس ونزوحٌ قسري مستمر.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين وطولكرم

واصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الواسع على مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتها، وسط حصار ومداهمات للمنازل، وتهجير قسريّ، واعتقالات واسعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في مخيم نور شمس بطولكرم، مساء أمس الجمعة.

والشهداء هم: جهاد محمود حسن مشارقة (40 عاما)، خالد مصطفى شريف عامر (23 عاما)، محمد غسان أبو عابد.

وأكدت مصادر صحفية، أنّ قوات الاحتلال لا تزال تستولي على مبانٍ سكنية في الحي الشرقي، وتحوّلها لثكنات عسكرية تحديدا القريبة من مخيم طولكرم، وسط حصار مشدد ومنع سكانه من الخروج والتنقل للحصول على احتياجاتهم الأساسية، لليوم الـ 20 على التوالي من العدوان على طولكرم.

كما شددت قوات الاحتلال حصارها لمخيمي طولكرم ونور شمس وتحويلهما لمنطقة عسكرية، بالتزامن مع الاستيلاء على المنازل والمباني السكنية وتحويلها لثكنات عسكرية، بعد إجبار الأهالي على إخلائها، في ظلّ البرد القارس.

ولا يزال المخيّم يشهد موجة نزوح واسعة للعائلات، التي توجهت إلى مناطق متفرقة في المدينة وضواحيها وبلداتها المختلفة، فيما لاحقت قوات الاحتلال الأهالي من مخيمي طولكرم ونور شمس، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في المخيمين، وأطلقت الرصاص والقنابل الصوتية لترهيبهم، واحتجزت العديد منهم.

وقالت مصادر محلية، إن العدوان المستمر على جنين ومخيمها لليوم الـ 26 على التوالي، أجبر 20 ألف شخص على النزوح، وسط ودمار واسع وأزمة إنسانية خانقة تهدد حياة المواطنين.

وأضافت المصادر، أن 470 منشأة ومنزل تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير المستمر، كما يعاني أهالي المخيم ومدينة جنين من انقطاع كامل للمياه والكهرباء، ونقص حاد في الطعام والاحتياجات الأساسية، خاصة للأطفال، كما أن المدارس والخدمات الصحية توقفت تماما.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية، ما يحرم 35% من أهالي مدينة جنين من المياه، ويزيد من معاناة الأهالي ويجعلهم عرضة لكارثة صحية.

وتمكَّنت المقاومة فجر اليوم السبت، من تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقًا بآليات الاحتلال في محور واد السيلة الحارثية شمال الغربي جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية انطلاقاً من حاجز سالم العسكري، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وعلى ارتفاع منخفض في سماء البلدة، وتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون المجاورة للسيلة، ودهم عدد من منازل المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد حوشية وشقيقه إبراهيم، ومحمود فاروق أبو الهيجاء، ووجدي راسم أبو حسن.

المصدر / فلسطين أون لاين