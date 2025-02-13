الاحتلال يُواصل عدوانه الواسع على جنين وطولكرم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينتي جنين وطولكرم، مع استمرار الحصار ومداهمة المنازل والنزوح القسري للمواطنين، مترافقًا مع حملة اعتقالات واسعة.

ووفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصحة، فقد خلّف عدوان الاحتلال على جنين وطولكرم 33 شهيدًا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات.

في طولكرم

دخل عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيمها الـ18 على التوالي ويومه الخامس على مخيم نور شمس، وسط تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات، وإجبار آلاف المواطنين على النزوح من منازلهم في مخيمي طولكرم ونور شمس تحت تهديد السلاح.

وقالت مصادر صحفية، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان من ضاحية ذنابة شرق المدينة بعد مداهمة منازلهم، فيما دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المدينة ومخيماتها، ونشرت جنود المشاة في الشوارع والأحياء، وسط أعمال تمشيط وتفتيش واسعة فيها، تركزت في الأحياء الشرقية والشمالية للمدينة، إضافة الى حارات المخيمين.

‫وتواصل قوات الاحتلال حصارها للحي الشرقي للمدينة، وتحديدا شارع المقاطعة ومفرق أبو صفية، وتستولي على مباني سكنية وتحويلها لثكنات عسكرية، كما تقوم بالطرق على أبواب المنازل، وتمنع المواطنين من الخروج والتنقل، وتضيق عليهم داخل منازلهم وتمنعهم حتى من فتح النوافذ.

في الوقت ذاته، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي في مخيم طولكرم، وتحديدا في حارة المطار، وسط مداهمتها للمنازل وعاثت فيها دمارا وتخريبا، مع مواصلة استيلائها على عدد منها وتحويلها لثكنات عسكرية وأماكن للقناصة.

وفي مخيم نور شمس، تواصل جرافات الاحتلال هدم المنازل وتدمير البنية التحتية داخل حاراتها وتحديدا المنشية﻿، تزامنا مع سماع اصوات الرصاص الحي ودوي انفجارات ضخمة.

ومن جهتها، أعلنت كتائب الأقصى - شباب الثأر والتحرير، فجر اليوم الخميس، بالتعاون مع مقاتلي فصائل المقاومة الأخرى، عن خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال داخل حارة المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم.

وأمس الأربعاء، أكدت كتائب الشهيد عزالدين القسام في طولكرم، أن مجاهديها تمكنوا برفقة فصائل المقاومة في مخيمات طولكرم من تنفيذ عدة كمائن محكمة ، في جيش الاحتلال في محاور التوغل موقعين إصابات وقتلى.

في جنين

واصل الاحتلال عدوانه الواسع على جنين ومخيمها لليوم الـ 24 على التوالي، مخلفًا 25 شهيدًا وعشرات الإصابات بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من المواطنين.

وقالت مصادر صحفية، إن اشتباكات ضارية اندلعت، فجر الخميس، بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرة مُسيرة إسرائيلية تلقي قنابل متفجرة تجاه منازل الأهالي في مخيم جنين.

ومساء الأربعاء، أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال محاولتهم الدخول لمخيم جنين لتفقد ممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية، أن قناصة الاحتلال ينتشرون على أسطح المنازل ويطلقون النار على كل من يحاول الوصول للمخيم المحاصر.

كما ذكرت المصادر، أن الاحتلال واصل الدفع بتعزيزات عسكرية وجرافات لتدمير وتجريف البنى التحتية وممتلكات المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين