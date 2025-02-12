أبو الغيط: إخلاء فلسطين من سكانها الأصليين أمرٌ لا يمكن قبوله في العالم العربي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه إذا مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أسلوبه بالضغط على الفلسطينيين والعرب فسيقود المنطقة لدورة جديدة من الخلاف الشديد مع "إسرائيل".

يأتي ذلك في كلمة ألقاها ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2025 في دبي.

وأضاف أبو الغيظ، أنه يتمنّى ألا تحدث هذه الدورة لأنه سيكون لها آثار وتداعيات سلبية على الاستقرار وعلى كلّ "ما بنيناه في المنطقة على مدى الفترة من 1978 (كامب ديفيد) والتفاهم المصري - الإسرائيلي حتى هذه اللحظة".

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها، أمس الثلاثاء، أنَّ مصر تؤكد اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

وأعربت الخارجية المصرية عن "تطلعها للتعاون مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس (دونالد) ترامب من أجل التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".

وجاء البيان في وقت يواصل فيه ترامب الضغط من أجل تنفيذ خطته للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن، رغم رفض الدول العربية.

كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي عقب القمة العربية الطارئة المقرّرة في القاهرة في 27 فبراير/ شباط.

وذكرت الخارجية المصرية أن "هناك توافقاً مبدئياً على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة يوم 27 فبراير، وذلك للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية".

وأكد البيان أن القمة ستشدّد على "التمسّك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقّه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه".



المصدر / فلسطين أون لاين