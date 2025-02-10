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نتنياهو يمثل مجددًا أمام المحكمة للتحقيق معه في تهم فساد

10 فبراير 2025 . الساعة 13:03 بتوقيت القدس
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نتنياهو وقت وصوله للمحكمة في (تل أبيب)

استؤنفت صباح اليوم الإثنين شهادة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية في (تل أبيب) وذلك حول اتهامه بقضايا فساد.

وبحسب إعلام عبري وصل نتنياهو للمحكمة برفقة طبيبه الشخصي متأخرا، وقال إنه ليس على ما يرام وكشف عن العلاج الطبي الذي كان يتلقاه.

وفي حديث آخر، قال كنت سألغي الموعد". وأشار إلى زيارته الأسبوع الماضي إلى واشنطن وإلى حالته الصحية.

وأضاف: من الناحية الطبية، كان الحدث مرهقًا للغاية ومليئًا بالتحديات فأنا أتناول المضادات الحيوية باستمرار، 1500 مليجرام يوميًا، وهو ما يضيف بعضًا من التوتر. "سيدي القاضي، سوف أضطر للتوقف من وقت لآخر بسبب أمور تتعلق بهذا الأمر".

في الأسبوعين الماضيين، تم إلغاء الجلسات بعد عملية جراحية لنتنياهو لإزالة البروستاتا وتعافيه من الإجراء الطبي، وبسبب زيارته أجلت الجلسة الثامنة لليوم الإثنين في قاعة محكمة آمنة في (تل أبيب) وليس في محكمة القدس، بسبب الظروف الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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