لليوم الـ 21 تواليًا.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين والمقاومة تتصدَّى

واصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الواسع على جنين ومخيمها لليوم الـ 21 تواليًا، وسط حرق وتدمير لمنازل المواطنين وتخريب للبنية التحتية، واعتقالات واسعة بين المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن آليات عسكرية لقوات الاحتلال اقتحمت الليلة بلدة السيلة الحارثية غربي مدينة جنين، واعتقلت عددًا من الشبان وأشعلت النيران في أحد المنازل.

وترافق ذلك مع اشتباكات مسلحة قام خلالها مقاومون بتفجير عبوات ناسفة خلال تصديهم لعملية الاقتحام.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجرت منزلاً، وأحرقت آخر بمنطقة الواد في البلدة. كما خلفت دماراً في محلات تجارية، وممتلكات عامة وخاصة في السيلة الحارثة.

وتصدت المقاومة للعدوان الإسرائيلي، حيث دارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، تمكنت خلالها المقاومة من إعطاب آلية عسكرية جراء تفجير عبوة ناسفة بمنطقة واد السيلة الحارثية.

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين أن مقاتلين في سرية السيلة الحارثية فجروا عبوة ناسفة في مركبة عسكرية للاحتلال وتم إعطابها.

وأكدت السرايا في بلاغ عسكري منفصل، أنّ المقاتلين تصدوا لقوات العدو وأمطروها بزخات كثيفة من الرصاص، وفجروا عبوات ناسفة في خطوط سير الآليات العسكرية.

وأكدت سرية اليامون في سرايا القدس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال لإسناد سرية السيلة الحارثية التي تخوض أيضا اشتباكات في محاور عدة داخل البلدة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال احتجزت عدداً من الشبان خلال اقتحام البلدة، والتي تعرضت لعدة اعتداءات منذ بداية العدوان على جنين.

وفي حي الهدف بمدينة جنين، ألقت طائرة مسيرة للاحتلال قنابل على عدد من منازل المواطنين مع تواصل العدوان على المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات