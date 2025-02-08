مع استمرار العدوان والحصار.. مئات المواطنين ينزحون قسرا من مخيم الفارعة

نزح مئات المواطنين قسرا، اليوم السبت، من مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية، مع تواصل عدوان الجدار الحديدي لليوم السابع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات العائلات من المخيم بدأت بالنزوح عبر ممر وحيد وهو المدخل الشرقي للمخيم، حيث حددت قوات الاحتلال من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا للمواطنين للخروج من المخيم.

وأضافت أن ذلك يأتي خلال حصار وعدوان متواصلين على المخيم منذ سبعة أيام، دمرت خلالها قوات الاحتلال البنية التحتية وجرفت الشوارع المؤدية إلى المخيم وداخله، كما عملت على تدمير البنية التحتية وتقطيع خطوط المياه.

نزوح مستمر وتهجير قسري للاهالي في مخيم الفارعة شمال الضفة مع استمرار العدوان الاسرائيلي .. pic.twitter.com/wYq4QfCqcF — أحداث الضفة الغربية (@WestBank_48) February 8, 2025

كما عملت قوات الاحتلال على مداهمة المنازل وإجبار العديد من العائلات على الخروج منها واتخاذها ثكنات عسكرية.

كما نفذت العديد من حالات الاعتقال بالإضافة إلى عشرات حالات الاحتجاز والتحقيق الميداني.

وأدان محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، إجبار الاحتلال، العائلات على النزوح من منازلها وإخلائها بالقوة من مخيم الفارعة.

وأكد الأسعد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت عشرات العائلات في مخيم الفارعة على مغادرة منازلهم، تحت تهديد السلاح، والخروج من المخيم الذي يعاني من إغلاق وحصار محكم لليوم السادس على التوالي.

#عاجل| قوات الاحتلال تجبر الأهالي على النزوح من مخيم الفارعة في مدينة طوباس. pic.twitter.com/18MEiUaDnv — Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) February 8, 2025

وأشار إلى أنه وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا في المحافظة فقد تم العمل على فتح ثلاث مدارس في مدينة طوباس لإيواء "النازحين" من المخيم، وتم العمل على تقديم كل ما يحتاجونه من مستلزمات من شأنها مساعدتهم.

ويعيش المواطنون على مدار سبعة أيام ظروفا إنسانية صعبة بسبب قطع المياه عن المخيم، ونفاد المواد الغذائية والأساسية، إضافة إلى الأدوية وحليب الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين