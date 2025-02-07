الاحتلال يُواصل عدوانه على الضَّفَّة الغربيَّة والمقاومة تتصدَّى

وسَّع الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدوانه العسكري على شمال الضفة الغربية، تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية، وتجريف للطرق والبنية التحتية، وإجبار السكان على النزوح، إضافة إلى تنفيذ مداهمات واعتقالات واسعة.

وواصل الاحتلال عدوانه لليوم الخامس على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس، وأعلن حظر تجوال على طمون لمدة 48 ساعة، وفجر منزل شهيد في مخيم جنين، كما فجر غرفة بمنزل في منطقة عاشور بمدينة نابلس.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية في البلدة مع ترويع الأطفال والسكان، إذ أجبرت المئات من سكان بلدة طمون على النزوح قسرا إلى قرى مجاورة، تحت تهديد السلاح، وقامت بالتنكيل بالمواطنين داخل البلدة، في ظل استمرار منع دخول الصحفيين والطواقم الطبية.

وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من إجلاء المرضى والحالات الإنسانية، وأن بعض سكان البلدة يضطرون لشرب مياه الأمطار، لانعدام المياه الصالحة للشرب نتيجة تدمير الاحتلال البنية التحتية.

وفي طولكرم، واصل الاحتلال عمليته العسكرية في المدينة ومخيماتها، وسط تعزيزات عسكرية تحاصر المدينة، حيث حول جنود الاحتلال منازل عدة إلى ثكنات عسكرية، وسط تهجير قسري للفلسطينيين من منازلهم.

وتواصل قوات الاحتلال أعمال نسف وتدمير للبنى التحتية ومنع طواقم البلدية والدفاع المدني من فتح الطرق في طولكرم، بينما يدفع جيش الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى طولكرم في ظل عمليته المستمرة هناك.

وفي جنين، أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين أن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية عند مدخل بلدة السيلة الحارثية.

كما أفادت مصادر صحفية، بسماع دوي انفجارات داخل مخيم جنين تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيم، لليوم الـ 18 تواليًا.

ووفقًا لإحصائيات مركز معلومات فلسطين، فقد ارتقى نحو 70 شهيدًا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، مشيرًا إلى أن معظم الشهداء ارتقوا في جنين، وبلغت حصيلتهم 38 شهيدًا، إلى جانب 15 شهيدا من طوباس، و6 شهداء من نابلس.

ولفت المركز إلى أن عدد الشهداء في طولكرم بلغ 5 شهداء، وفي الخليل 3 شهداء، وفي بيت لحم شهيدين، إضافة إلى شهيد واحد من مدينة القدس المحتلة.

وأوضح أنه من بين الشهداء 10 أطفال، وامرأة، واثنين من كبار السن.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات