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حماس تُوافق على تسليم جثامين عائلة "بيبس" وهذه تفاصيل تنفيذ العمليَّة

06 فبراير 2025 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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حماس تُوافق على تسليم جثامين عائلة "بيبس" وهذه تفاصيل تنفيذ العمليَّة

كشفت مصادر مطَّلعة، أنّ حركة المقاومة الإسلامية حماس وافقت علي تبكير تسليم جثامين عائلة بيبس استجابة لطلب الاحتلال عبر الوسطاء.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن ما يحول دون تنفيذ عملية تسليم جثامين عائلة بيبس حتى اللحظة هو عدم التزام الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لاستخراج الجثامين.

ويُذكر، أنّ كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحماس أفرجت عن الأسير ياردن بيباس السبت الماضي في إطار عملية تبادل الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتعتبر عائلة بيباس من الرموز التي يستخدمها المشاركون في احتجاجات عائلات أسرى الاحتلال في غزة، المطالبين بوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت حركة حماس إنّ الاحتلال قتل أفراد العائلة وهم الزوجة وطفلاها خلال قصف عنيف على قطاع غزة.

وفي 30 من الشهر ذاته، نشرت كتائب القسام رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي بيباس طالب فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعمل على استعادة جثامينهم لكي يدفنوا في "إسرائيل"، وفق مناشدته.

وأمس الأربعاء، أكد مصدر قيادي في حماس للجزيرة، أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يعرقل تطبيق بعض البنود المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار المصدر القيادي، إلى أن جيش الاحتلال يمنع حتى اللحظة إدخال المعدات الثقيلة وفق ما نص عليها الاتفاق، مؤكدًا أنّ عدم إدخال المعدات الثقيلة يحول دون انتشال جثث الشهداء وجثث أسرى العدو تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #أسرى الاحتلال #صفقة التبادل #طوفان الأقصى #الاحتلال يقتل أسراه

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