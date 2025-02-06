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مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال في "غلاف غزة" والإعلام العبري يُعلِّق: حدثٌ صعب

06 فبراير 2025 . الساعة 07:11 بتوقيت القدس
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مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال في "غلاف غزة" والإعلام العبري يُعلِّق: حدثٌ صعب

أعلنَ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مقتل ضابط وجندي في لواء جولاني وإصابة آخرين بسقوط رافعة جراء الأحوال الجوية العاصفة في شمال قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت هبيزك" العبري، إنَّ حدثًا صعبًا وقع في "غلاف غزة"، ما أدى لمقتل ضابط وجندي وإصابة 7 آخرين عقب انهيار مبنى ورافعة على الجنود "الإسرائيليين" بسبب قوة الرياح.

وأشارت المواقع العبرية إلى أنّ أحد القتيلين بسقوط الرافعة، هو ناداف كوهين ضابط برتبة مقدم ويخدم في صفوف الاحتياط بالكتيبة 51 في لواء جولاني.

ويُذكر، أن فلسطين تتعرض لمنخفض جوي يعتبر المنخفض القطبي الأول هذا الموسم، ويتسم ببرودة كبيرة ولافتة، خاصةً في سرعة الرياح التي تصاحبه هبات قوية أحياناً خاصة ما بين مساء الأربعاء وحتى نهار الخميس، لتتجاوز بعض هبات الرياح حاجز 80/90 كم/الساعة.

ووفقًا لآخر اعترافات الاحتلال حول حصيلة قتلاه، نقلت القناة 12 العبرية، تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المعين اللواء احتياط إيال لزامير، أن 5942 عائلة إسرائيلية جديدة انضمت إلى قائمة الأسر الثكلى خلال عام 2024، بينما تم استيعاب أكثر من 15 ألف مصاب في نظام إعادة التأهيل.

وتعتبر هذه المعلومات أحدث بيانات للجيش عن خسائره بالحرب، بينما كانت الإحصاءات قبلها تشير إلى أن عدد القتلى منذ عملية طوفان الأقصى فقط 1800 من ضمنهم حوالي 400 جندي بالعملية البرية في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #درجات الحرارة #مقتل جنود #طوفان الأقصى

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