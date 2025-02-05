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"وصفه لانعدام الاستقرار".. الجامعة العربيَّة: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيِّين مرفوضةً

05 فبراير 2025 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت جامعة الدول العربية، أنَّ الطرح الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن السيطرة على قطاع غزَّة وتهجير سكانه، ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيا ودوليا والمخالف للقانون الدولي.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على إتساعها".

وشدد البيان، على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد على أن قطاع غزة والضفة الغربية يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو إفتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.

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#قطاع غزة #جامعة الدول العربية #تهجير الفلسطينيين

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