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بالفيديو منصات إسرائيلية تنشر حالة جندي قبل دخوله غزة وبعدها

05 فبراير 2025 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
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أرشيفية

نشرت منصات إسرائيلية في الأيام الأخيرة مقطع فيديو يوثق جنديا إسرائيليا قبل دخوله لغزة، وكيف باتت حالته بعد الخدمة العسكرية القصيرة فيها.

وفيما بدى من جزء الفيديو الأيسر المقسم إلى قسمين كان الجندي يقف إلى جانب بوابة وترتسم على محياه ضحكات وهو يهم للدخول لقطاع غزة.

وفي الجزء الأيمن من الفيديو لنفس الجندي وهو على مقعد رياضي تحاول فرق طبية إعادة تأهيله بعد تقطع قدميه الاثنتين وإحدى يديه في معارك غزة مع المقاومة.

وقال تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية السبت الماضي، نقلت فيه تصريحات لزامير -الذي يشغل منصب مدير عام وزارة الدفاع- إن 5942 عائلة إسرائيلية جديدة انضمت إلى قائمة الأسر الثكلى خلال عام 2024، بينما تم استيعاب أكثر من 15 ألف مصاب في نظام إعادة التأهيل.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#جندي إسرائيلي #منصات إسرائيلية #إصابات الجنود الإسرائيليين

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