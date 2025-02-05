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"شعبنا لن يقبلَ بأي مخطَّطات تهدف إلى اقتلاعه من جذوره"

حماس: تصريحات ترمب حول تهجير قطاع غزَّة محاولة لتصفية القضية الفلسطينيَّة ووصفةٌ لإنتاج الفوضى

05 فبراير 2025 . الساعة 07:10 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة المُقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، أن تصريحات ترمب حول مغادرة سكان قطاع غزة مرفوضة، وتعتبر وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر.

وقال أبو زهري في تصريحٍ صحفي، إننا "نرفض تصريحات ترمب التي قال فيها " لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته"، ونعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة".

وشدد على أن شعبنا في قطاع غزة لن يسمح بتمرير هذه المخططات، مؤكدًا أن المطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا لا طرده من أرضه.

وفي ذات السياق، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن تصريحات ترامب محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية الثابتة.

وأشار الرشق، إلى أن الشعب في غزة أفشل خطط التهجير والترحيل تحت القصف على مدار أكثر من 15 شهرا وأنه لن يقبل بأي مخططات تهدف إلى اقتلاعه من جذوره.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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