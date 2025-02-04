الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الخليل ورام الله

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل، ومناطق مختلفة من مدينة رام الله.

واقتحمت أعداد كبيرة من جنود الاحتلال مخيم الفوار، وتمركزت في شارع العبسي والحارات التحتا والطيطي والعجاجرة حيث جرى اقتحام عشرات المنازل واعتقال من فيها من شبان وفتية.

كما حاولت قوات الاحتلال اقتحام مسجد معاذ في مخيم الفوار وتكسير أبوابه الرئيسية، بالتزامن مع دهم منازل لعائلات الطيطي وأبو فضة والترتوري ورصرص والعناتي وسراحنة وعيسى والعثامنة وأبو ربيع والعجارمة.

واقتادت قوات الاحتلال عشرات المعتقلين إلى التحقيق الميداني في المخيم، وسط عمليات ضرب وتنكيل بهم.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال أفرج عن عدد كبير من المعتقلين صباح اليوم، واقتاد آخرين إلى مراكز التوقيف.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل في بلدة بيتونيا، حيث تم اعتقال ثلاثة أطفال هم: محمود سفيان نخلة (15 عامًا)، والشقيقين كريم وإبراهيم جبيل (15 عامًا).

وشملت الاعتقالات في مخيم الجلزون، الطفل نور زهير النجار (15 عامًا)، ووالده زهير النجار (37 عامًا)، والطفل نبيل أبو حمد (15 عامًا)، بالإضافة إلى الشقيقين فايز وصلاح الطيراوي (15 عامًا).

المصدر / وكالات