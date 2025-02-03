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"محذِّرًا من تلاعب الاحتلال في قوائم الأولويات"

وكيل وزارة الصِّحة بغزَّة: المُساعدات الطِّبية لا تلبي 20% من الاحتياجات العاجلة لمستشفيات القطاع

03 فبراير 2025 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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وكيل وزارة الصِّحة بغزَّة: المُساعدات الطِّبية لا تلبي 20% من الاحتياجات العاجلة لمستشفيات القطاع

أكد وكيل وزارة الصحة في غزَّة يوسف أبو الريش، أنَّ المساعدات الطبية التي تدخل لا تلبي 20‎%‎ من الاحتياجات العاجلة لمستشفيات القطاع، محذِّرًا من تلاعب الاحتلال في قوائم الأولويات لشعبنا الذي تعرَّض للإبادة الصهيونية على مدار 15 شهرًا.

وقال أبو الريش خلال تفقده مستشفيات رفح، إنَّ "ما يتم إدخاله من مساعدات طبية لقطاع غزة بعد وقف إطلاق النار لا  يلبي 20‎%‎ من الاحتياجات الحقيقية للقطاع الصحي". 

ودعا لضرورة إدخال اللوازم الطبية والأجهزة الضرورية كي يتمكن القطاع الصحي  من تقديم الحد الأدنى من الخدمة الطبية. 

وأشار إلى أنّ الجهات الدولية استملت قوائم الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع بشكل مفصل، إلا أن ما يدخل القطاع حاليا لا يقع ضمن دائرة الأولويات الطبية. 

وحذر أبو الريش من سياسة التلاعب في إدخال المساعدات عبر تأخير الضروري وتقديم غير مهم كي تبقى غزة تحت حصار مشدد لا تستطيع إعادة بناء نفسها .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #المساعدات الإغاثية #طوفان الأقصى #انهيار المنظومة الصحية بغزة

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