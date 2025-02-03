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"داعيًا لإعطاء الأولوية لإرسال الخيام ومستلزمات الإيواء ضمن القوافل الإغاثية"

المكتب الحكومي: توفير المأوى مسألة إنسانيَّة مُلحَّة ولا بدَّ من فتح المعابر بشكل عاجل

03 فبراير 2025 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
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المكتب الحكومي: توفير المأوى مسألة إنسانيَّة مُلحَّة ولا بدَّ من فتح المعابر بشكل عاجل

دعا المكتب الإعلامي الحكومي الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى إعطاء الأولوية لإرسال الخيام ومستلزمات الإيواء ضمن قوافلهم الإغاثية القادمة، إلى جانب المواد الغذائية والإغاثية، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

 وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، إنه "مع استمرار دخول القوافل الإغاثية مشكورة من مختلف الجهات، نؤكد على الحاجة الملحّة والعاجلة لتوفير المأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم بفعل العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على شعبنا".

وأكد أنّ توفير المأوى بات مسألة إنسانية مُلحّة لا تحتمل التأجيل، وهو الاحتياج الأكثر إلحاحًا في هذه المرحلة، لضمان الحدّ الأدنى من الكرامة والحماية لآلاف الأسر التي تفترش العراء في ظل أجواء الشتاء القاسية.

وطالب الضامنون والمجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لفتح المعابر وإدخال المواد الإيوائية بشكل فوري وعاجل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المكتب الإعلامي الحكومي #طوفان الأقصى #خيام النازحين #طوفان الأحرار

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