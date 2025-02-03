ألبانيز: تصرُّفات "إسرائيل" في الضَّفَّة الغربيَّة إجراميَّة وعلى المجتمع الدولي التَّدخُّل لوقفها

أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز؛ أن "إسرائيل تريد ترحيل الفلسطينيين"، واصفة جرائمها بأنها "شديدة الخطورة".

وقالت ألبانيز في تصريحاتٍ صحفية، إن "إسرائيل تفرغ مخيم جنين شمالي الضفة من السكان، وشددت على ضرورة عدم التمييز بين الضفة الغربية والقدس الشرقية"، معبِّرةً عن صدمتها من قلة تدخل الدول العربية بالقضية الفلسطينية، لكنها أشادت بدور ليبيا في هذا الإطار.

وأبدت المسؤولة الأممية قلقها الكبير مما يحدث في الضفة الغربية، معربة عن قناعتها بأن "إسرائيل" تهاجم الفلسطينيين بصرف النظر عن مكانهم، وتتعامل بشكل استعماري معهم، وتحاول الاستحواذ على أرضهم.

وأوضحت ألبانيز، إن "نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف فيها إسرائيل والفلسطينيين"، عبر الممارسات "الإجرامية" في الضفة الغربية.

ونوهت "ألبانيز" في تصريحات صحفية لها، عبر منصة "إكس"، إلى أن عمليات التدمير "توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب". مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها.

وأكملت: "تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية إجرامية، إذ إنها توسّع نطاق الدمار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابعت: "نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف بها إسرائيل الشعب الفلسطيني بأسره وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تدعي إسرائيل أنها مخصصة حصريا لتقرير المصير اليهودي".

وأردفت المقررة الأممية: "لقد حان الوقت، بل تأخر، للتدخل لوقف ذلك". لافتة النظر إلى أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

المصدر / وكالات