رابط تسجيل الغاز 2025 في غزة: خطوات التسجيل والاستفادة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة البترول والغاز في قطاع غزة مؤخرا، إمكانية تسجيل المواطنين في كافة محافظات قطاع غزة، ودعت الهيئة جميع المواطنين الذين عادوا من المحافظات الجنوبية إلى محافظتي غزة وشمال غزة إلى تعديل عناوينهم في طلبات تسجيل الغاز الخاصة بهم، وذلك طالما أن الطلب لا يزال قيد التنفيذ.

لماذا هذا التعديل ضروري؟

لأننا ملتزمون بنظام حصص الغاز التابع للهيئة العامة للبترول، ويتم إعداد كشوفات جديدة بشكل مستمر. لذا، نهيب بكم بتأكيد العنوان الحالي الذي تتواجدون فيه لضمان حصولكم على حصصكم من الغاز بيسر وسهولة.

رابط تسجيل الغاز 2025

أعلنت الهيئة العامة للبترول عن إطلاق رابط لتسجيل المواطنين في محافظات قطاع غزة للاستفادة من خدمة تعبئة الغاز المنزلي.

يمكنكم التسجيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا

خطوات التسجيل والاستفادة

- التسجيل عبر الرابط:

* ادخل إلى رابط التسجيل (https://gas.emgaza.com/).

* املأ البيانات المطلوبة بدقة.

* انتظار رسالة التأكيد:

* بعد التسجيل، انتظر رسالة تأكيد عبر هاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني.

* استلام الأنبوبة:

* توجه إلى الموزع المحدد في رسالة التأكيد لاستلام أنبوبة الغاز.

* دفع الرسوم:

* قم بدفع رسوم تعبئة الأنبوبة عند الاستلام.

ملاحظات هامة

* الخدمة متاحة حاليًا للمواطنين في جميع محافظات القطاع.

* تأكد من إدخال بيانات صحيحة لتجنب أي تأخير في استلام الغاز.

* يمكنكم متابعة آخر المستجدات والنشرات الخاصة بعملية تسجيل الغاز عبر صفحة الهيئة العامة للبترول على فيسبوك: اضغط هنا



