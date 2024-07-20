غزة - فلسطين أون لاين

أطلقت الهيئة العامة للبترول رابط تسجيل الغاز للمواطنين والنازحين في محافظات الوسطى وخان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

ووفق الهيئة العامة للبترول، جاءت خدمة رابط التسجيل للغاز في ظل الحالة الملحة للمواطنين، ومن منطلق التوزيع العادل للمواطنين حسب المحافظة والمدينة التي المتواجد فيها.

وتنشر الهيئة العامة للبترول كشوفات شبه يومية للمواطنين المسجلين والمستفيدين عبر خدمة الرابط.

للتسجيل والدخول للرابط اضغط هنا

كما نشرت الهيئة صفحة خاصة لمتابعة المستجدات والنشرات الخاصة بعملية تسجيل الغاز على فيس بوك. اضغط هنا

وللأهمية عند فحص حالة الطلب على نفس الرابط الذي تم التسجيل عليه، ستظهر أمامك طلب قيد التنفيذ أو تسليم أسطوانة الغاز كما يظهر بالصورة أدناه.



