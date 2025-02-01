تحرر 183 أسيرًا في إطار الدفعة الرابعة من صفقة التبادل

تحرر 183 أسيرًا فلسطينيًا، اليوم السبت، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، حيث وصل 32 أسيرًا من الضفة الغربية إلى رام الله، وسط استقبال جماهيري حاشد أمام قصر رام الله الثقافي، رغم التهديدات الإسرائيلية.

في المقابل، تم نقل الأسرى المحررين من قطاع غزة إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس عبر معبر كرم أبو سالم، وسط تفاعل شعبي واسع.

وبدا الأسرى بهيئة صحية متردية وأجساد نحيلة، وظهر بعضهم عاجزا عن المشي، وخضعوا لفحوصات طبية أولية من طواقم طبية، وذلك نتيجة الاعتداءات التي تعرضوا لها داخل السجون منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حتى اللحظات الأخيرة من احتجازهم.

وفي ظل التدهور الصحي لعدد من الأسرى نتيجة التنكيل والانتهاكات، جرى نقلهم إلى المستشفيات.

وشملت الدفعة الرابعة في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل: 18 أسيرًا من ذوي المؤبدات؛ و54 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية؛ بالإضافة إلى 111 أسيرًا من أبناء قطاع غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر.

وتضمنت هذه الدفعة 39 أسيرًا من غزة، و32 من الضفة الغربية، وأسيرًا يحمل الجنسية المصرية، بالإضافة إلى 111 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر. كما أوضحت الهيئة أنه سيتم إبعاد 7 أسرى دون تحديد وجهتهم.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل عدد من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت، موجهةً تهديدات لعائلاتهم بعدم إقامة أي احتفالات.

المصدر / فلسطين أون لاين