لليوم الـ 12 تواليًا.. الاحتلال يكثِّف عدوانه على جنين

اندلعتْ اشتباكاتٌ ضارية، صباح اليوم السبت، بين المُقاومين وقوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها الذين يتعرَّضان لعملية عسكرية واسعة منذ 12 على التوالي.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين، إنَّ مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور الألمانية ومحور النسيم ويمطرون قوات المشاة محيط الآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة.

ومن جهتها، أكدت كتائب شهداء الأقصى – جنين، أنَّ المقاتلين يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في «محور الألمانية ومحور النسيم»، بالأسلحة الرشاشة محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو.

وقالت مصادر صحفية، إنَّ جرافة D10 تابعة للاحتلال هدمت عمارة سكنية في مخيم جنين، ظهر اليوم، مشيرةً إلى سماع أصوات انفجارات، ناجمة عن تفجير منازل المواطنين خاصة في عدة حارات بالمخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية واعتقلت 4 مواطنين، وأحرقت مركبة قبل انسحابها، كما اعتقلت شابًا بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.

ووفقًا لآخر التّقارير، فقد استشهد 19 فلسطينياً وأصيب واعتقل العشرات، إضافةً إلى تهجير مئات العائلات من منازلهم، في العدوان الذي شنه الاحتلال على محافظة جنين، منذ 21 يناير الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين