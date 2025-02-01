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ارتفاع حصيلة ضحايا القتل في الداخل المحتل لـ20 منذ مطلع العام

01 فبراير 2025 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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ارتفاع حصيلة ضحايا القتل في الداخل المحتل لـ20 منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات المتوفرة، أن 20 قتيلا من المجتمع العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 سقطوا في جرائم القتل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم.

وبين الضحايا امرأة، و17 ضحية قُتلوا بالرصاص والدهس، وثمانية من بين الضحايا أعمارهم بين 18-30 عاما، وضحيتان برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء ارتفاع حصيلة القتلى بعد إطلاق نار ودهس في مدينة أم الفحم عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة مساء أمس الجمعة.

والقتيلان هما ربحي رمضان محاميد (50 عاما) وأحمد باسم جبارين (25 عاما)، فيما أصيب فتيان (17 و16 عاما) بجروح خطيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى مصاب ثالث لم تعرف حالته جراء إطلاق نار ودهس في مدينة أم الفحم؛

وأظهر توثيق من مكان الشجار، وجود مصاب على الأرض وبينما تواجد عدد من الشبان حوله لتقديم المساعدة، قامت مركبة بدهسهم.

وفي العام الماضي 2024، ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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