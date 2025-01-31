هيئة البترول تدعو المواطنين إلى تحديث بياناتهم لضمان استلام حصص الغاز

غزة/ فلسطين أون لاين

دعت هيئة البترول والغاز في قطاع غزة المواطنين الذين عادوا من محافظات الجنوب إلى محافظتي غزة وشمال غزة إلى تحديث بياناتهم في طلب الحصول على حصة الغاز، وذلك في حال كان الطلب لا يزال قيد التنفيذ.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء ضروري لأن نظام حصص الغاز لا يزال يعتمد على العنوان المسجل، ويتم تحديث الكشوفات بشكل مستمر. لذا، لضمان استلام حصص الغاز، يجب التأكد من أن العنوان الحالي هو المُسجل في الطلب، خاصةً إذا كان المواطن قد انتقل من محافظة إلى أخرى.

أهمية تحديث البيانات

ضمان استلام حصة الغاز: تحديث البيانات يضمن وصول حصة الغاز إلى المستحقين في أماكن تواجدهم الحالية.

تحديث الكشوفات: تقوم هيئة البترول بتحديث كشوفات المستحقين بشكل مستمر، لذا يجب التأكد من أن البيانات مُحدثة لتجنب أي تأخير أو فقدان للحق في الحصول على الغاز.

تسهيل عملية التوزيع: تحديث البيانات يُساعد في تسهيل عملية توزيع الغاز بشكل فعال وسريع.

كيفية تحديث البيانات

يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم من خلال، الضغط هنا



نداء للمواطنين

تهيب هيئة البترول والغاز في قطاع غزة بالمواطنين الكرام ضرورة تحديث بياناتهم في أقرب وقت ممكن لضمان استلام حصصهم من الغاز بكل سهولة ويسر.