لليوم الـ 11 تواليًا.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ11 على التوالي عدوانه الواسع على مدينة جنين ومخيمها، تزامنًا مع تجريف المنشآت المدنية والبنية التحتية وحرق وتفجير منازل المواطنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه في جنين تسلمت من "جيش الاحتلال" 3 مصابات بالشظايا نتيجة القصف في مخيم جنين، وجرى استلامهن على حاجز الجلمة شمال جنين.

وفجر اليوم، فجَّرت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في مخيم جنين، بينما اعتقلت الشاب محمد أيمن أبو الهيجاء من منزله في بلدة اليامون غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوة "إسرائيلية" حاصرت منزلاً في بلدة اليامون غرب جنين، فيما ألقت طائرة مسيرة قنابل حارقة عليه ما أدى لاشتعال النار فيه.

وأعلن مساء أمس، استشهاد المقاومين، يزن حاتم عطية الحسن(تركمان) من مخيم جنين وأمير أحمد عبد الرحمن أبو حسن من اليامون، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال داخل المخيم بعد مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ستة آخرين بجروح أحدهم وصفت بالخطرة.

وقالت سرايا القدس، إنها أوقعت اليوم قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ بمخيم جنين.

وأعلنت "السرايا" -في بيان عبر تطبيق تليغرام- أنها فجرت المنزل المفخخ بعد أن استدرجت قوة من لواء غولاني إليه في إطار ما سمتها عملية هندسية معقدة.

كما أكدت تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري بمحيط "محور الحصان" في مخيم جنين.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات