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لليوم العاشر تواليًا.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين

30 يناير 2025 . الساعة 07:21 بتوقيت القدس
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لليوم العاشر تواليًا.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين

تُواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم العاشر على التوالي، عدوانها العسكري على مدينة ومخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، وسط تصدٍ واشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها تخوض معارك ضارية وتحقق "إصابات مؤكدة" ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور الحمامة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقد دأبت كتيبة جنين على الاشتباك والتصدي لجيش الاحتلال واستهداف آلياته التي تقتحم المدينة، من ذلك تمكنها في وقت سابق من تفجير عبوة موجهة من نوع "سجيل" في قوة مشاة إسرائيلية بمحور الدمج في مخيم جنين.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل إعاقة عمل الطواقم الطبية في جنين، مع استمرار الاجتياح الإسرائيلي للمخيم، في حين وثقت منصات فلسطينية دمارا واسعا في مخيم جنين، جرّاء عدوان الاحتلال.

وأسفر العدوان "الإسرائيلي" على جنين ومخيمها، منذ الثلاثاء الماضي، عن استشهاد 17 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #العدوان على جنين #طوفان الأقصى

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