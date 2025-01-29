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"التسريع في تطبيق البروتوكول الإنساني"..

الإعلاميَّ الحكوميِّ: الأزمة الإنسانية تتفاقم مع عودة نصف مليون نازحٍ لشمال غزَّة

29 يناير 2025 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
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الإعلاميَّ الحكوميِّ: الأزمة الإنسانية تتفاقم مع عودة نصف مليون نازحٍ لشمال غزَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن استمرار الاحتلال في عرقلة دخول الاحتياجات الأسياسية يُفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة، ويُعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر.

وأضاف المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، "تتفاقم هذه الأزمة الإنسانية بالتزامن مع عودة نصف مليون نازحٍ من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم خلال الـ72 ساعة الماضية من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وذلك بعد تهجيرهم قسرًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وطالب، بالتسريع في تطبيق البروتوكول الإنساني بشأن الوضع الكارثي في قطاع غزة بما يضمن إدخال المواد الإغاثية والإيوائية بشكل عاجل ودون قيود.

وأوضح، أنه في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، نطالب جميع الأطراف والوسطاء بممارسة أقصى درجات الضّغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بتنفيذ تعهداته والتسريع في تطبيق البروتوكول الإنساني، بما يضمن إدخال المواد الإغاثية والإيوائية دون قيود.

وأكد المكتب الحكومي، أنَّ فتح المعابر بشكل كامل بات ضرورة مُلحّة لإدخال الخيام والكرفانات لإيواء أكثر من ربع مليون أسرة فلسطينية شردها الاحتلال الإسرائيلي بفعل حرب الإبادة الجماعية، بعد التدمير الممنهج للقطاع الإسكاني. كما نؤكد على الحاجة العاجلة لإدخال المركبات والمعدات الخاصة بالدفاع المدني لتمكينه من أداء مهامه الإنسانية، وانتشال آلاف جثامين الشهداء من تحت الأنقاض وركام المنازل والأحياء السكنية المدمرة.  

وشدد على ضرورة إدخال مستلزمات صيانة البنية التحتية، بما في ذلك محطة الكهرباء وشبكات وآبار المياه، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية ومنع انهيار القطاعات الحيوية.

 

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#قطاع غزة #غزة

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