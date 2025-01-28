حماس تدين زجَّ اسمها بـ "لقاءات مشبوهة".. وتدعو السلطة إلى "الكف عن التشويه"

غزة/ فلسطين أون لاين

استهجن حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشدة تصريحات رئاسة السلطة الفلسطينية بزج اسم الحركة في ما أسمته "لقاءات مشبوهة لتداول أفكار حول إقامة دولة فلسطينية مصغرة"، والتي نشرتها وكالة وفا التابعة للسلطة.

وأكد قاسم، في تصريح صحافي، عدم وجود هكذا طروحات إلا في خيال بعض المتنفذين في السلطة بهدف تشويه صورة الحركة، بعدما حققته من إنجازات في إفشال مشاريع التهجير، وإجبار العدو الصهيوني على وقف العدوان، وإنجاز صفقة تبادل مشرفة.

ودعت حماس، السلطة للكف عن حملة التشويه والتضليل، وتغليب المصلحة العليا لشعبنا في هذا الظرف الحساس والدقيق من عمر القضية الفلسطينية.

كما دعت الحركة، السلطة إلى "التجاوب مع دعوات الحركة وكافة القوى الوطنية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بما يخدم جهود إغاثة شعبنا وإزالة آثار العدوان، والوقوف سويا لحماية شعبنا وحقوقه الوطنية والتاريخية".