شرطة الاحتلال تفرج عن الشَّيخ رائد صلاح بعد التحقيق معه لساعات

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلية عن رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح بعد احتجازه لساعات والتحقيق معه اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفاد به محاميه.

وقال رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح، إن إسرائيل أبلغتهم أن لجان "إفشاء السلام" صارت محظورة.

وداهمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الثلاثاء، عددًا من منازل الفلسطينيين في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، من بينها منزل الشيح صلاح، قبل أن تقوم باعتقاله.

وقال محامي الشيخ صلاح، إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل الشيخ رائد صلاح في مدينة أم الفحم، وحجزت ممتلكات لجان "إفشاء السلام" بذريعة أنها امتداد لنشاط الحركة الإسلامية المحظورة داخل الخط الأخضر.

ولجان "إفشاء السلام" هي مشروع منبثق عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر، ويقول القائمون عليها إنها تسعى لتعزيز السلم الأهلي والترابط الاجتماعي بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بمختلف طوائفهم والتصدي لموجات العنف والجريمة وانفلات السلاح.

يذكر أن الشيخ رائد صلاح تعرّض للاعتقال والمحاكمة مرارا، ووُجهت له تهم، من بينها "التحريض على الإرهاب"، وأمضى سنوات عدة في السجون الإسرائيلية.