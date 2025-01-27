حماس: طوفان الأقصى جسَّد وحدة شعبنا وأمتنا وعمّق ارتباطهم بـ"الأقصى" كعقيدة راسخة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ طوفان الأقصى جسَّد وحدة شعبنا وأمتنا دفاعاً عن القدس والأقصى، وعمّق ارتباطهم به كعقيدة راسخة، وقرَّبنا أكثر نحو تحريره

وقالت حماس في في ذكرى الإسراء والمعراج، إن شعبنا سيمضي ملتحماً مع مقاومته متمسكاً بوحدته الوطنية ونضاله المشروع، مدافعاً عن المسجد الأقصى المبارك مهما كانت التضحيات.

وأضافت "تأتي ذكرى الإسراء والمعراج هذا العام، ونحن نعيش أجواء مُفعمة بالإنجاز الكبير لصمود شعبنا الأسطوري وبسالة مقاومتنا، في معركة طوفان الأقصى، على مدار أكثر من خمسة عشر شهراً، التي تكلّلت بوقف العدوان، وتحرير قوافل أسرانا الميامين وأسيراتنا الماجدات من سجون العدو الصهيوني، وعودة النازحين إلى بيوتهم، حيث كان المسجد الأقصى المبارك في قلب هذه المعركة البطولية، في تأكيدٍ على أنَّه عنوانُ الصراع مع العدو الصهيوني، وتجسيدٍ لارتباط شعبنا بالقدس والأقصى ارتباطاً أزلياً، حبّاً لقبلة المسلمين الأولى، ودفاعاً عن مسرى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وذوداً عن ثالث الحرمين الشريفين، ولتبقى مدينة القدس كما كانت عاصمة أبدية لفلسطين، وليبقى المسجد الأقصى المبارك كما كان وقفاً إسلامياً خالصاً لا يقبل التقسيم".

وأوضحت، أنّ ذكرى الإسراء والمعراج هي مناسبة متجدّدة كلّ عام، لتذكير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم، قادة وحكوماتٍ، ومنظماتٍ وحركاتٍ، بواجباتها ومسؤولياتها التاريخية في الدّفاع عن القدس والأقصى، ورفض كلّ مخططات العدو الصهيوني فيهما، ودعم صمود المقدسيين والمرابطين فيه بكل الوسائل.

وشددت على أن حكومة الاحتلال الفاشية لن تفلح في طمس معالم القدس والأقصى وهُويتهما العربية والإسلامية، وتغيير حقائق الواقع والتاريخ؛ عبر مشاريع التقسيم الزماني والمكاني والحفريات والاقتحامات الاستفزازية، وعبر جرائم جيش العدو ومستوطنيه ضدّ المصلّين والمرابطين فيه، من خلال القتل والتهجير والاعتقال والإبعاد.

وحذّرت حماس حكومة العدو الصهيوني من مغبّة وتداعيات استمرار تصعيد جرائمها وتنفيذ مخططاتها التي تستهدف قدسية المسجد الأقصى، وانتهاكاته ضد مدينة القدس والمقدسيين والمرابطين، ونؤكّد أنَّ روح طوفان الأقصى ستبقى حيَّة ومتّقدة، تذود عن القدس والأقصى، مهما كانت التضحيات.

وبعثت بتحيَّة الفخر والاعتزاز لأهلنا في قطاع غزَّة العزَّة، قائلةً "نقف إجلالاً وإكباراً لشعبنا العظيم ومقاومتنا المظفرة، الذين صنعوا طوفاناً من المجد والصمود والعزَّة والنصرة للأقصى المبارك، ونحيّي أهلنا الثابتين في الداخل المحتل والمرابطين في عموم الضفة الغربية والقدس؛ الذين يشكّلون حائطَ سدٍّ منيعٍ في التصدّي لكلّ تلك المخططات الصهيونية، وندعوهم إلى تصعيد كلّ أشكال الصمود والمقاومة، انتصاراً للقدس وحماية ودفاعاً عن الأقصى".

ودعتْ جماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم إلى مواصلة واستدامة مسيرات وفعاليات التضامن والتأييد والنصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك، في كلّ مدن وعواصم وساحات العالم، تأكيداً على مشروعية نضال شعبنا وعدالة قضيته الوطنية في التحرير وتقرير المصير، ورفضاً وتجريماً للاحتلال الصهيوني.

وختمت حماس بيانها قائلةً "نترحم على أرواح قوافل شهداء شعبنا وأمتنا الذين ارتقوا في معركة طوفان الأقصى، وامتزجت دماؤهم الطاهرة، على طريق تحرير القدس والأقصى، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى، والحريَّة القريبة لكافة أسرانا ومعتقلينا في سجون العدو، وعهداً على مواصلة درب المقاومة والوفاء لدمائهم وتضحياتهم، حتّى التحرير الشامل للقدس والأقصى والعودة".

المصدر / فلسطين أون لاين