مؤتمر "نبض القلب" في الأردن يجمع 14 مليون دولار لإغاثة القطاع الصحي بغزة

أعلنت المؤسسات والهيئات والشخصيات المشاركة في مؤتمر الإغاثة العاجلة للقطاع الصحي في غزة "غزة نبض القلب" الذي عقدته نقابة الأطباء الأردنيين في العاصمة عمّان عن تعهدات مالية بقيمة تجاوزت 14مليون دولار لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة.

وبحسب بيان صادر عن أمانة المؤتمر، أمس السبت، فان المنصة الصحية الإلكترونية الدولية التي جرى إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر، ضمت إلى الآن معلومات تفصيلية لأكثر من 100 مشروع ذي أولوية لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة.

وأوصى المؤتمر، بتعزيز الإمدادات الصحية لغزة، وتسريع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وتوفير سيارات إسعاف جديدة واستبدال المدمرة منها، وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وترميم المستشفيات المدمرة ومراكز الرعاية الأولية، وقد جرى التكفل بإعادة إعمار جزئي لمستشفى كمال عدوان بقيمة 4 ملايين دولار تقريبا.

كما أوصى المؤتمر بالاهتمام بالصحة العامة، وتعزيز برامج التطعيم لمواجهة الأمراض السارية مثل شلل الأطفال، مع توفير نظام رصد فعال لمراقبة انتشار الأمراض.

وفي مجال الرعاية التخصصية، دعا المؤتمر إلى معالجة قوائم الانتظار في أقسام الطوارئ والرعاية التخصصية، وضمان تقديم الخدمات الطبية العاجلة، خاصة لمرضى القلب والكلى، وتوفير العلاج للمحتاجين للأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل لـ20 الف حالة بتكلفة تقديرية 30-40 ألف دولار للحالة الواحدة.

وفي مجال التعاون الدولي والإقليمي، طالب الصناديق التنموية في الدول العربية والخليجية بدعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية الصحية، وتعزيز الشراكات بين المنظمات الدولية والمحلية لتسهيل إدخال المساعدات الطبية، وتوفير الضمانات لتجنب التحديات اللوجستية المرتبطة بمعابر قطاع غزة.

وفي مجال التعليم والتدريب الطبي، أوصى المؤتمر بإطلاق مبادرات تدريبية متخصصة مثل "منحة الطبيب الشهيد" لتأهيل الأطباء في الاختصاصات الحرجة، ودعم برامج التعليم والتدريب الطبي، في مراحل ما قبل التخرج وما بعده.

وفي مجال الصحة النفسية، دعا إلى إطلاق برامج متخصصة لدعم الصحة النفسية لسكان القطاع، مع التركيز على الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي للمصابين والعائلات المتضررة والعاملين في القطاع الطبي.

المصدر / فلسطين أون لاين