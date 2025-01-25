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موقع واللا: مشاهد الإفراج عن الأسيرات هزت كل (إسرائيل)

25 يناير 2025 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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مشهد من عملية اطلاق سراح الأسيرات اليوم في غزة

قال موقع واللا العبري إن "مشاهد عملية تبادل الأسيرات الأربع من غزة هي عرض صادم هز كل (إسرائيل)".

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد مناقشة حول كيفية التعامل مع ما وصفت بـ "انتهاكات حماس".

بدورها قالت القناة المخرجة الإسرائيلية عينات فايتسمان عن إطلاق حماس للمجنّدات الإسرائيليات: يا للإخراج! الديكورات، الملابس، الإعداد المسرحي، هكذا يتم إخراج الانتصار المطلق في إشارة لحديث نتنياهو عن النصر المطلق الذي يريده في غزة.

وأطلقت كتائب القسام صباح اليوم السبت، سراح 4 أسيرات مجندات تم أسرهن يوم السابع من أكتوبر 2023، وذلك ضمن اتفاق وقف اطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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